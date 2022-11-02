Закладчик наркотиков задержан с поличным в Кировском районе

По информации ivbg.ru, задержан 32-летний уроженец Карелии, подозреваемый в попытке распространить наркотики в Кировском районе Ленинградской области.
Полиция застала его с полочным на станции «Ивановская», когда он оставлял закладки возле железной дороги. При нем были найдены два пакетика с белым наркотиком и два шприца с запрещенной синтетикой – это установила экспертиза.
Установлено, что подозреваемый в прошлом уже привлекался к ответственности за наркотики, кражу, грабеж и мошенничество.
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19.10.2022 204