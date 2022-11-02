В Петербурге пройдет неделя бесплатной юридической помощи

В течении недели, с 28 ноября по 2 декабря, жители Петербурга смогут получить бесплатную консультацию от представителей разных областей.

На вопросы будут отвечать эксперты нотариата, представители Пенсионного фонда, адвокатуры и судебных приставов. 2 декабря горожане смогут обратиться по общим вопросам.

Прием проведут на 10-й линии Васильевского острова в доме 19 в кабинете 103А с 09:00 до 18:00. Необходима предварительная запись по телефону 8-905-287-77-47.

Проект организует ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти.