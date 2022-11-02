Польша начала строительство заграждения на границе с Россией

Польша начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.
«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы сапёров по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — цитирует РИА Новости вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Заграждение будет состоять из трех линий колючей проволоки. Его высота составит 2,5 метра, а ширина — 3 метра. В конце июня аналогичное сооружение было возведено на границе Польши и Белоруссии.
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