В госэкспертизе Ленобласти прошли обыски по делу о растрате средств

Следственный комитет провел обыски в офисе и в квартирах сотрудников Управления госэкспертизы Ленобласти по делу о растрате денег, выделенных на помощь обманутым дольщикам.

Сотрудников управления допрашивают по уголовному делу о растрате более 330 млн рублей, выделенных региональному Фонду защиты прав дольщиков. Деньги предназначались на проектирование и достройку 12 проблемных ЖК: «Янинский каскад», «Рябиновый сад», «Тридевяткино царство», «Щегловская усадьба», «Яркий», «Десяткино 2.0», «Город детства», «Шотландия», «Солнце», «Аннинский парк», «Ванино» и «Елки Вилладж». Всего было допрошено порядка 20 сотрудников.

В идео: СУ СКР по Ленобласти

В сентябре был задержан замначальника управления госэкспертизы Ленобласти Евгений Бредихин. Ему вменяют особо крупную растрату и три эпизода посредничества в передаче взятки. Он был заключен под стражу до 14 ноября.