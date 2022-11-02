В госэкспертизе Ленобласти прошли обыски по делу о растрате средств

Автор: Гузель Галимова
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Следственный комитет провел обыски в офисе и в квартирах сотрудников Управления госэкспертизы Ленобласти по делу о растрате денег, выделенных на помощь обманутым дольщикам.

Сотрудников управления допрашивают по уголовному делу о растрате более 330 млн рублей, выделенных региональному Фонду защиты прав дольщиков. Деньги предназначались на проектирование и достройку 12 проблемных ЖК: «Янинский каскад»,  «Рябиновый сад», «Тридевяткино царство»,  «Щегловская усадьба», «Яркий», «Десяткино 2.0», «Город детства», «Шотландия», «Солнце», «Аннинский парк», «Ванино» и «Елки Вилладж». Всего было допрошено порядка 20 сотрудников.

Видео: СУ СКР по Ленобласти

В сентябре был задержан замначальника управления госэкспертизы Ленобласти Евгений Бредихин. Ему вменяют особо крупную растрату и три эпизода посредничества в передаче взятки. Он был заключен под стражу до 14 ноября.

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18.10.2022 188
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