Мужчина упал с крыши стройки в Аннолово. Его спасли с помощью альпинистского снаряжения

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 2 ноября около 11:30 в экстренные службы сообщили о происшествии в Аннолово Тосненского района. Мужчина упал с крыши строящегося дома на пристройку.

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Фото: телеграм-канал «Аварийно-спасательной службы ЛО»

Спасатели эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и передали скорой помощи.

Самостоятельно двигаться мужчина не мог, вниз его спустили на носилках. Пострадавший госпитализирован с травмами. Данные мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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