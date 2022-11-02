Мужчина упал с крыши стройки в Аннолово. Его спасли с помощью альпинистского снаряжения

По информации ivbg.ru, 2 ноября около 11:30 в экстренные службы сообщили о происшествии в Аннолово Тосненского района. Мужчина упал с крыши строящегося дома на пристройку.
Спасатели эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и передали скорой помощи.
Самостоятельно двигаться мужчина не мог, вниз его спустили на носилках. Пострадавший госпитализирован с травмами. Данные мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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05.10.2022 3035