Россиянин пытался вывезти из Петербурга более 600 нелегальных пачек сигарет

В петербургском аэропорту Пулково таможенники нашли у россиянина в багаже незадекларированный товар.

Он пытался провезти в Азербайджан 649 нелегальных пачек сигарет — его рейс следовал по маршруту «Петербург — Баку». Найденные товары Пулковская таможня не стала относить к товарам для личного пользования. В результате было возбуждено административное дело.

Всю продукцию — почти 13 тысяч сигарет различных марок – изъяли, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.