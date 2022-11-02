Россиянин пытался вывезти из Петербурга более 600 нелегальных пачек сигарет

Автор: Гузель Галимова
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В петербургском аэропорту Пулково таможенники нашли у россиянина в багаже незадекларированный товар.

Он пытался провезти в Азербайджан 649 нелегальных пачек сигарет — его рейс следовал по маршруту «Петербург — Баку». Найденные товары Пулковская таможня не стала относить к товарам для личного пользования. В результате было возбуждено административное дело.

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Фото: Северо-Западное таможенное управление

Всю продукцию — почти 13 тысяч сигарет различных марок – изъяли, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

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11.10.2022 230
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