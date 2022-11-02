В Ленобласти вступили в силу льготы для детей участников СВО

Льготы предоставляются детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции

«Область утвердила расширенные меры поддержки семей, чьи близкие отправились в зону спецоперации. Наша задача — окружить семьи заботой, они не останутся без внимания и поддержки», – отметил Александр Дрозденко.

Льготы предполагают внеочередное место в детский сад, преимущество при зачислении в учреждения среднего профессионального образования, внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, внеочередное обеспечение местами в группах продлённого дня в школах, бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, 100% оплату путевок в оздоровительные лагеря , право на льготное пребывание в детских садах путём снижения платы на 75%, право на внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах.

Также семьям мобилизованных граждан компенсируют 50% от норматива затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Супруги, дети, родители мобилизованных граждан с 1 ноября могут оформить для проезда на общественном транспорте льготные проездные билеты. Еще вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области. Стоит отметить, что назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий.

Напомним, что все родственники и семьи мобилизованных ленинградцев, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]