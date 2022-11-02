Беглов объявил о завершении мобилизации в Петербурге. Официально она закончена еще 28 октября

Как сообщал ivbg.ru, еще 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что мероприятия по частичной мобилизации в стране закончены. А 31 октября соответствующее заявление сделал представитель Минобороны.

Александр Беглов о прекращении мобилизации в Санкт-Петербурге сообщил только 2 ноября.

«В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток», – написал губернатор

Александр Беглов также поддержал петербуржцев, которых призвали в ходе частичной мобилизации, написав: «Не переживайте за тех, кого оставили дома. Заботу о ваших близких мы возьмем на себя. Для каждой семьи с ее нуждами найдем индивидуальный подход».