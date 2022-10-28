Шойгу: частичная мобилизация в России завершена

Владимир Путин 28 октября проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства сообщил, что мероприятия по частичной мобилизации в стране закончены. В армию призваны 300 тысяч человек.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», – сказал Сергей Шойгу

Сергей Шойгу отметил, что в пятницу завершена отправка граждан, призванных по частичной мобилизации и получивших обучение, в действующие войска – это 82 тысячи человек. Средний возраст – 35 лет.

Владимир Путин на встрече еще раз подчеркнул, что отправлять в зону СВО следует только хорошо подготовленных мобилизованных. Нужно отметить, что по закону, частичную мобилизацию может завершить лишь президент страны своим указом.