Эксперт рынка недвижимости Алексей Бондарев рассказал «Общей газете Ленобласти» о подводных камнях и сложностях в вопросе покупки жилья по доверенности.

Он отметил, что доля квартир, предлагаемых к покупке по доверенности, на вторичном рынке составляет около 20%. Однако не стоит к таким объектам привязывать дисконт.

«Доверенность — следствие понятных для всех причин. Сейчас это, как выброшенный белый флаг и приглашение к торгу. Всем понятно, почему объект продаётся по доверенности и, очевидно, что объект продаётся вынужденно. Поэтому тут можно «крутить руки» как хочешь», — объяснил специалист.

Бывали случаи, когда владельцы имущества соглашались на продажу жилья с дисконтом в 30% из-за срочности. Но в действительности покупку недвижимости по доверенности стоит рассматривать как кота в мешке, так как существуют риски признания сделки ничтожной.

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При этом, по словам эксперта, в доверенностях могут скрываться оплошности с формулировками. Например, банк может отказать в переоформлении квартиры по причине некорректно указанных данных о полномочиях в отверженности.