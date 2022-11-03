Эксперт рынка недвижимости Алексей Бондарев рассказал «Общей газете Ленобласти» о подводных камнях и сложностях в вопросе покупки жилья по доверенности.
Он отметил, что доля квартир, предлагаемых к покупке по доверенности, на вторичном рынке составляет около 20%. Однако не стоит к таким объектам привязывать дисконт.
Бывали случаи, когда владельцы имущества соглашались на продажу жилья с дисконтом в 30% из-за срочности. Но в действительности покупку недвижимости по доверенности стоит рассматривать как кота в мешке, так как существуют риски признания сделки ничтожной.
При этом, по словам эксперта, в доверенностях могут скрываться оплошности с формулировками. Например, банк может отказать в переоформлении квартиры по причине некорректно указанных данных о полномочиях в отверженности.