Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Движение по трассе «Кола» на два часа будет ограничено 5 ноября.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 5 ноября с 11:10 до 13:10 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода по реке состава судов.

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Отмечается, что в случае, если суда не успеют подойти к назначенному сроку, разводка моста будет перенесена на 6 ноября.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.