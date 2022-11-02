В связи с празднованием Дня народного единства пригородные поезда будут курсировать по обновленному расписанию с 3 по 6 ноября.

Как сообщили в СЗППК, 3 ноября электрички будут ходить по графику пятничного дня, 4 и 5 ноября — по субботнему расписанию, а 6 ноября — воскресному.

Кроме того, в субботу, 5 ноября, будут отменены рейсы поезда №6514 «Сосново —Петербург Финляндский», №6051 «Будогощь — Дача Долгорукова», № 6053 «Бабаево — Тихви», № 6015 «Тихвин — Дача Долгорукова», № 6123/6124 на участке «Малукса — Мга».

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При этом 4 ноября будут курсировать дополнительные составы №7406 «Дача Долгорукова — Тихвин», №6379/6380 на участке «Кириши — Будогощь», № 6135 на участке «Будогощь — Кириши».

Напомним, что эта рабочая неделя будет сокращённая из-за государственного праздника — Дня народного единства.