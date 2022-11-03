Соглашение о сотрудничестве в сфере образования для развития науки и повышения конкурентоспособности регионального образования подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.

«Ленинградская область и Российская академия образования сотрудничают уже не первый год. Сегодня мы подписали новое соглашение — более серьезное и широкое: начиная от дошкольной программы и заканчивая высшей школой, подготовкой профессиональных учителей, внедрением профессиональных команд педагогов и их сопровождением в период становления», — отметил глава 47 региона.

В рамках соглашения, РАО поможет Ленобласти с обучением педагогов, а также с проведение аудита системы подготовки учителей. Кроме того соглашение предполагает взаимодействие при реализации государственной политики в сфере образования, совместную разработку, апробацию и внедрение новых методик и образовательных технологий, средств обучения и воспитания для решения ключевых задач развития сфере образования и науки региона.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия образования» — государственная академия наук Российской Федерации, объединяющая учёных, работающих в сфере образования и педагогики. В РАО систематически анализируется и обобщается самый передовой опыт образовательных организаций и региональных образовательных систем.