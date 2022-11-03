Суд присяжных вынес вердикт четверым за производство 4 тонн наркотика в Тосненском районе

По информации ivbg.ru, коллегия присяжных заседателей Ленинградского областного суда вынесла обвинительный вердикт по факту организации незаконного производства наркотиков в беспрецедентном размере. У четверых ленинградцев нашли около четырех тонн запрещенных веществ.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Нарколабораторию мужчины организовали в ангаре в поселке Обуховец Тосненского района. Наркотики они производили в масштабах, близких к промышленным. При обыске найдены четыре тонны готовых запрещенных веществ, реагенты и прекурсоры, для производства еще шести тонн.

В ходе судебного разбирательства подсудимые отрицали вину. Однако коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт.