Анна Данилюк поучаствовала в открытии Международной акции «Большой Этнографический диктант»

В рамках III Всероссийского форума «Народы России» 3 ноября открылась главная федеральная площадка Международной акции «Большой Этнографический диктант».

В главной федеральной площадке поучаствовала вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

«Цель этого просветительского проекта побудить интерес наших жителей, изучению обычаев и традиций народов нашей многонациональной Родины. Потому что знание является основой для взаимоуважительных отношений между представителями различных культур и национальностей», – рассказала Анна Данилюк

Вице-губернатор по внутренней политике положительно оценила уважительное отношение к обычаям и традициям во всех регионах России.

«Диктант не только закрепляет знания, но и утверждает полное признание, сохранение и сбережение своих корней, своей истории», – резюмировала Анна Данилюк