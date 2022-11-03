В Николаеве взорвали монумент «Родина-мать»

Неизвестные в ночь на 3 ноября взорвали обелиск «Родина-мать», который был установлен в городе Николаеве на юге Украины в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщило украинское издание Klymenko.Time. Они же опубликовали кадры последствий взрыва. Видно, что монумент разрушен до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.
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