В Николаеве взорвали монумент «Родина-мать»

Автор: Гузель Галимова
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Неизвестные в ночь на 3 ноября взорвали обелиск «Родина-мать», который был установлен в городе Николаеве на юге Украины в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщило украинское издание Klymenko.Time. Они же опубликовали кадры последствий взрыва. Видно, что монумент разрушен до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

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© Фото : Интернет-газета «Новости N»
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