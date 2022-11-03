Женщина пыталась провезти через границу наркотики в коробке с капсулами для посуды

Женщина пыталась провезти через пропускной пункт Ивангород почти килограмм наркотика, однако подозрительная коробка привлекла внимание Кингисеппских таможенников.

При прохождении контроля туристка сообщила, что не имеет при себе запрещенных предметов. Однако багаж женщины привлек внимание служебной собаки. При досмотре таможенники нашли в коробке под капсулами для посудомоечной машины сверток в пленке. Там был растительный наркотик массой 867,63 грамма.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Запрещенное изъяли. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.