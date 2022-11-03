В «Лиза Алерт» рассказали, что делать потерявшемуся в лесу

Петербургский отряд «Лиза Алерт» рассказал о заблудившейся в чаще Всеволожского района 72-летней Наталье Владленовне. Женщина часто ходит в лес, знает основы ориентирования, пользуется компасом и навигационным приложением в телефоне. Однако все равно заблудилась.

О своем местонахождении потерявшаяся сообщила дочери. Сначала женщина отказалась от предложения позвонить спасателям, поскольку знала места. Но когда уже стемнело, решила обратиться за помощью.

«Добровольцы нашего направления умеют по телефону определять местоположение заблудившегося и либо выводить его на дорогу, либо отправлять к нему на помощь поисковиков. Первый прозвон – и чудо! У меня совершенно адекватная, умная собеседница. Переходит по ссылке, мы снимаем координаты», – рассказывают о спасении добровольцы

Поисковики оперативно нашли пенсионерку, благодаря организованной работе и быстрому реагированию.

«Поиск Натальи Владленовны – отличный пример правильных действий. Потому что у заблудившейся был заряженный телефон, родные быстро позвонили в «ЛизаАлерт», а сама Наталья Владленовна не сходила с места и слушалась советов специалиста», – отметили в отряде