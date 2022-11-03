Студент колледжа подозревается в изнасиловании десятиклассницы в Кингисеппе

В Кингисеппе несовершеннолетний студент колледжа подозревается в изнасиловании десятиклассницы, с которой он познакомился в соцсетях летом 2022 года.

В полицию обратилась мама 16-летней девочки. Она рассказала, что ее дочь 8 октября с 12:00 до 14:00 находилась в гостях у 17-летнего молодого человека, с которым познакомилась с соцсетях в июне.

По словам заявительницы, он, применив физическую силу, изнасиловал девушку. Подозреваемый опрошен и отпущен под обязательство о явке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.