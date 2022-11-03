В Минобороны рассказали о подвиге Антона Мелешко в ходе спецоперации

Отделение сержанта Антона Мелешко в районе одного из населенных пунктов выполняло боевую задачу по его обороне. Противник вел наступление превосходящими силами при поддержке артиллерийского и минометного огня.

Сержант Антон Мелешко вместе с подчиненными, отражая атаки ВСУ, огнем из штатного оружия наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе боя Антон Мелешко лично уничтожил шесть украинских военнослужащих, пулеметный расчет и две боевые машины.

Спустя несколько дней, выполняя боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, проявив мужество и героизм, сержант Мелешко уничтожил пять украинских военнослужащих.