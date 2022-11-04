Александр Дрозденко поздравил с Днем народного единства жителей Ленобласти

Губернатор Ленинградской области 4 ноября поздравил всех жителей региона с Днем народного единства, отметив, что патриотизм и умение сплотиться ради общего блага не единожды помогали нашим предкам и Отечеству выстоять в испытаниях.

Александр Дрозденко выразил уверенность, что сегодня, когда Россия столкнулась с угрозами извне, россияне понимают, как важно быть едиными, готовыми сообща встать на защиту Родины.

«Пусть единство граждан страны и впредь остается нашей главной силой, помогает смело идти вперед, созидая и защищая нашу Родину — Великую Россию. Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, благополучия и удачи в добрых делах!», – написал Александр Дрозденко