Российский военный восстановил оборванную связь под огнем противника

В Минобороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые, рискуя жизнями, выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации.

Перед лейтенантом Николаем Юрченко стояла задача не допустить потери связи с командованием. Когда минометный вражеский снаряд повредил оборудование, Николай выдвинулся на позицию, где находилась спутниковая станция.

Он оперативно отремонтировал и настроил технику, несмотря на постоянные обстрелы. В результате смелые и решительные действия лейтенанта позволили обеспечить устойчивое управление, атака противника была отражена.