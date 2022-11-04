Фото: творческие коллективы из Ленобласти, Петербурга, Белоруссии и Донбасса выступают в Волосово

В зале досугового центра «Родник» в Волосово стартовал главный областной межнациональный фестиваль «Славянское кольцо». На мероприятие приехали творческие коллективы из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, Донбасса и Народного Карабаха.

Артистов поприветствовал председатель областного комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский.

«На фестивале, который проводит наш Дом народного творчества, столько замечательных участников. Они покажут все самое лучшее – свое творчество, а творчество – это проявление души. Я бы хотел, чтобы вы их всех встретили, полюбили, поучаствовали в нашем фестивале. Чтобы понравилось и вам, и тем, кто на сцене», – сказал Евгений Чайковский