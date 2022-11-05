На «Сортавале» автомобиль съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 4 ноября на 93-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, Volkswagen Golf под управлением 49-летнего жителя Московской области съехал в кювет и перевернулся. Водитель оказался зажат в салоне и от полученных травм скончался на месте ДТП.
Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента достали тело. Известно, что разбитая иномарка зарегистрирована на 52-летнюю жительницу Петербурга.
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03.11.2022 108