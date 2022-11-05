15 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Костроме

Автор: Гузель Галимова
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В ночь на субботу, 5 ноября, в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел крупный пожар.

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Фото: https://44.mchs.gov.ru/

На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.

По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек.

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31.10.2022 219
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