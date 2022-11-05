Коммунальные и дорожные службы Ленобласти полностью готовы к зиме

На региональных дорогах Ленобласти проводится превентивная обработка, чтобы избежать образования наледи на проезжей части.
Дорожники используют жидкий солевой раствор и песко-соляная смесь. Выпавший вчера, 4 ноября, в Кировске, Киришах, Тосно, Волхове снег пока не задал работы коммунальным и дорожным службам, однако они находятся в полной готовности.
В «Ленавтодор» призывают водителей не дожидаться более сильных заморозков и «переобувать» свои автомобили на зимнюю резину.
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02.11.2022 462