Фото: на Мшинских болотах с высоты запечатлели «марсианские пейзажи»

Нижне-Свирский заповедник показал, как с высоты птичьего полета выглядят Мшинские болота, простирающиеся на километры по Гатчинскому и Лужскому районам Ленобласти.
С такого ракурса рельеф и побережье напомнили о космических просторах.
Фото: vk.com/n_svirsky
Добавим, что в 1994 году территория ООПТ была отнесена к водно-болотным угодьям международного значения.
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05.11.2022 29