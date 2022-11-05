Фото: на Мшинских болотах с высоты запечатлели «марсианские пейзажи»

Автор: Гузель Галимова
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Нижне-Свирский заповедник показал, как с высоты птичьего полета выглядят Мшинские болота, простирающиеся на километры по Гатчинскому и Лужскому районам Ленобласти.

С такого ракурса рельеф и побережье напомнили о космических просторах.

Фото: на Мшинских болотах с высоты запечатлели «марсианские пейзажи» Ниже-Свирский заповедник, Минские болота, Ленобласть
Фото: на Мшинских болотах с высоты запечатлели «марсианские пейзажи» Ниже-Свирский заповедник, Минские болота, Ленобласть
Фото: на Мшинских болотах с высоты запечатлели «марсианские пейзажи» Ниже-Свирский заповедник, Минские болота, Ленобласть
Фото: vk.com/n_svirsky

Добавим, что в 1994 году территория ООПТ была отнесена к водно-болотным угодьям международного значения.

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05.11.2022 29
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