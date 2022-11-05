Фото: на Мшинских болотах с высоты запечатлели «марсианские пейзажи»

Нижне-Свирский заповедник показал, как с высоты птичьего полета выглядят Мшинские болота, простирающиеся на километры по Гатчинскому и Лужскому районам Ленобласти.

С такого ракурса рельеф и побережье напомнили о космических просторах.

Фото: vk.com/n_svirsky

Добавим, что в 1994 году территория ООПТ была отнесена к водно-болотным угодьям международного значения.