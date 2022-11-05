В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

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Герой сегодняшнего дня — капитан Василий Тодер.

Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Василия Тодера выполняла боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

Боевики с целью прорыва наших оборонительных позиций, выдвинулся на рубеж перехода в атаку. Обнаружив действия подразделений противника, Василий Тодер силами батареи занял наиболее выгодные позиции и приступил к огневому поражению боевых порядков националистов.

Своевременные и грамотные действия капитана Тодера не позволили противнику развернуться в боевые порядки и остановили его выход на рубеж для атаки наших позиций, нанеся ему ощутимые потери в живой силе и военной технике. В результате нанесения огневого удара по объектам ВСУ уничтожено до 25 человек личного состава и две самоходные артиллерийские установки.

При смене позиции, реактивный артиллерийский дивизион капитана Тодера попал под артиллерийский обстрел. Василий Тодер мгновенно оценив сложившуюся обстановку, пользуясь условиями местности, умело вывел военную технику и личный состав из-под огня противника. Умелые и слаженные действия капитана Тодера и его подчинённых позволили выполнить боевую задачу и сохранить жизнь и здоровье личного состава и боевую технику.