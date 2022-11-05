В Петербурге арестовали начальника Северо-Западного управления снабжения МВД

В Петербурге по делу о превышении полномочий арестован полковник внутренней службы полиции Сергей Лисовой, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Также арестован его коллега — глава отдела транспорта, оборудования, электротехнических изделий, материалов, горюче-смазочных материалов и топлива ФКУ Сергей Елисеев. Под стражей они пробудут до 1 января 2023 года.

По версии следствия, Лисовой и еще три сотрудника учреждения «по предварительному сговору, из корыстных побуждений» внесли заведомо ложные сведения в закупочную документацию, предоставив тем самым преимущество компаниям «Бюро оценки» и «Авторестарт». 31 автомобиль, которые стоили более 10 млн рублей и числились на балансе ведомства, продали за 1,6 млн. Суд оценил ущерб, нанесенный государству, на сумму в 8,5 млн рублей.

Сами обвиняемые просили суд назначить им меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, но суд отправил их в СИЗО.