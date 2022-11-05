Забравший около 6 млн из комода в Федоровском попался полиции в Москве

Ранее ivbg.ru сообщал, что 1 ноября в полицию Тосненского района обратилась 38-летняя сотрудница строительной компании. В ее доме на улице Кленовой в поселке Федоровское побывал вор.

Добычей злоумышленника стали 5,5 млн рублей и около €5000, хранившиеся в комоде в спальне. Материальный ущерб пострадавшая оценила примерно в шесть миллионов рублей. Записи камер наблюдения показали, что злодей забрался в дом, перемахнув через забор.

Вечером 4 ноября подозреваемый в краже был задержан на международном автовокзале «Саларьево» в Москве. Им оказался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.