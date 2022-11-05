В Выборге четыре семьи из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

В Выборге новоселье отпраздновали сразу четыре семьи. Они получили ключи от новых квартир в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

Семьи переселили из аварийных домов на проезде Каменный Берег и Большой Гвардейской улице. Новые квартиры передали выборжцам уже с выполненным ремонтом.

В этом году по программе переселения семей в Ленобласти улучшат жилищные условия 22 семей, в 2023 году — девять семей, рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.