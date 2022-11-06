Две легковушки и «Газель» столкнулись на Киевском шоссе

Информация о пострадавших уточняется.
По информации очевидцев в социальных сетях, утром в воскресенье на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти произошло столкновение двух легковушек и «Газели».
— Daewoo Lanos, внедорожник Mitsubishi и «Газель» разбились на мокрой дороге на Киевском шоссе, — отметил очевидец произошедшего в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
Движение по трассе немного затруднено.
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