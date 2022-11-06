Западный атмосферный фронт сформирует погоду в Петербурге в это воскресенье

Небо будет затянуто плотными тучами.

По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса в его tg-канале, в воскресенье, 6 ноября, та территории Петербурга ожидается пасмурная погода. Местами в городе пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит +1…+3 градуса. етер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Синоптик отметил, что уже завтра, в понедельник, в Петербурге потеплеет до +7 градусов.