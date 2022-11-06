Западный атмосферный фронт сформирует погоду в Петербурге в это воскресенье

Небо будет затянуто плотными тучами.
По словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса в его tg-канале, в воскресенье, 6 ноября, та территории Петербурга ожидается пасмурная погода. Местами в городе пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха составит +1…+3 градуса. етер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать.
Синоптик отметил, что уже завтра, в понедельник, в Петербурге потеплеет до +7 градусов.
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21.10.2022 2718