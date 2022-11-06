Синоптик Вильфанд пообещал петербуржцам аномальное потепление

Показатели столбика термометров будет на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Уже завтра температура повысится до 2–4 градусов, во вторник — до 4–6 градусов, а в среду — до 5–7 градусов. В свою очередь, по области температура может повыситься до плюс 9.

В интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра отметил, что отрицательных ночных температур не прогнозируется, начиная со вторника. По словам синоптика, днём в четверг и пятницу в столице и Петербурге ожидается 3–8 градусов тепла.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге зиму также не стоит ждать в ближайшую неделю, там потепление начнется уже в воскресенье.