Twitter начал ставить галочку «подтверждено» за 8 долларов в месяц

На днях пользователи App Store в некоторых странах узнали, что им предложат новые обновления Twitter за $8 в месяц.

Так, первыми доступ к новым опциям получат пользователи в штатах, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. Отметим, что официально сервис в обновленном формате еще не запущен, однако счёт фактически идёт на дни. Представители Twitter рассказали, что нововведения будут заметны «небольшой группе пользователей с ранним доступом», потому как команда создателей испытывает и добавляет обновления в масштабе реального времени.

Так, для пользователей девайсов Apple, подписчики сервиса Twitter Blue в скором времени смогут получить долгожданную «синюю галочку» рядом со своими никнеймами. Эта галочка будет указывать на то, что учётная запись принадлежит человеку или организации. Кроме того, подписчики этой подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, а еще смогут публиковать более длинные текстовые сообщения.