На улицы заснеженного Петербурга вышла спецтехника

Жителей города призывают быть аккуратными на улице.
Как сообщили в Комитете по благоустройству Петербурга, дорожники начали применять противогололёдные на зиму материалы.
Городские улицы начали обрабатывать солевыми растворами. Особое внимание уделяется сложным участкам.
Со всеми вопросами к уборке можно звонить в круглосуточную дежурную службу по номеру 314-60-13.
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06.11.2022 46