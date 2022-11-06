На улицы заснеженного Петербурга вышла спецтехника

Автор: Александр Селиванов
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Жителей города призывают быть аккуратными на улице.

Как сообщили в Комитете по благоустройству Петербурга, дорожники начали применять противогололёдные на зиму материалы.

Городские улицы начали обрабатывать солевыми растворами. Особое внимание уделяется сложным участкам.

Со всеми вопросами к уборке можно звонить в круглосуточную дежурную службу по номеру 314-60-13.

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