Рабочая неделя начнется для жителей Ленобласти с мокрого снега и потепления

Ночью в регионе будет подмораживать до -2 градусов.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти сообщили, что в понедельник в регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Днем столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет с порывами 7-12, а местами достигнет и 15 метров в секунду.
Атмосферное давление будет понижаться.
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06.11.2022 16