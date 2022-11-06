Рабочая неделя начнется для жителей Ленобласти с мокрого снега и потепления

Ночью в регионе будет подмораживать до -2 градусов.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти сообщили, что в понедельник в регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Днем столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет с порывами 7-12, а местами достигнет и 15 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться.