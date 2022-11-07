В России предложили схему с самостоятельной установкой на гаджеты отечественного ПО

Подобный метод гарантирует безопасность личных данных, а также позволяет донести до людей информацию о российских программах и приложениях.

Продавцы придумали новую схему предустановки российского программного обеспечения на гаджеты, ввезенные в страну по параллельному импорту. Свое предложение они направили правительству России, пишут «Известия».

Известно, что с 1 января 2023 года продажа смартфонов и компьютер, на которых не установлено отечественное ПО, будет запрещена. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала разработать специальный QR-код, который клиенты будут сканировать и получать инструкции, а после самостоятельно закачивать нужные программы.