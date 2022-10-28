Мошенники придумали новую схему кражи данных через Telegram

В одном из самых популярных в России мессенджеров Telegram мошенники придумали новый способ кражи персональных данных, рассказал агентству «Прайм» директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин.

Создавая группу с названием «Избранное», мошенник использует в качестве аватара привычный всем значок системной папки и добавляет потенциальную жертву. И в списке чатов жертвы появляется еще один чат – с названием «Избранное». При этом подделка некоторое время будет находиться в самом верху списка, так как он отсортирован по дате последнего сообщения.

«Здесь расчет строится на том, что кто-то в спешке или по невнимательности пришлет в этот чат чувствительную информацию: фото паспортов, номера банковских карт, пароли от соцсетей, компрометирующие фотографии», – рассказал Тимур Порошин

Есть несколько способов обезопасить себя от таких папок. Для того, чтобы визуально определить псевдо-Избранную папку, нужно быть внимательными. Если «Избранное» просто контакт, то при открытии чата справа от фото появится иконка «телефонная трубка». В настоящей папке «Избранное» должен быть значок поиска «лупа».

Кроме того, при клике на иконку настоящего «Избранного» сразу открываются все фотографии, которые есть у владельца аккаунта, по аналогии с главной страницей. При нажатии на основное фото псевдо-Избранного как в обычном контакте откроется просто увеличенная картинка.