В Киргизии еще один банк остановил обслуживание карт «Мир»

На сайте организации не сказано о причинах данного решения.
Как сообщили в издании abnews, киргизский Капитал-банк приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир».
Издание отмечает, что это уже 13 банк страны, отказывающийся принимать карты российской платежной системы.
С сегодняшнего дня, банк перестал принимать карты «Мир» в банкоматах и POS-терминалах.
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06.11.2022 104