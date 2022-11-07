В Киргизии еще один банк остановил обслуживание карт «Мир»

На сайте организации не сказано о причинах данного решения.

Как сообщили в издании abnews, киргизский Капитал-банк приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир».

Издание отмечает, что это уже 13 банк страны, отказывающийся принимать карты российской платежной системы.

С сегодняшнего дня, банк перестал принимать карты «Мир» в банкоматах и POS-терминалах.