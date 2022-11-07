В Новом Девяткино проверят законность строительства одной из многоэтажек

Поручение дал губернатор ленобласти Александр Дрозденко.
В ходе прямой линии на ЛенТВ24 Александр Дрозденко прокомментировал петицию жителей Нового Девяткино по поводу застройки. Горожане подписывают петицию против строительства многоэтажки на Арсенальной улице.
По словам главы региона с компанией «Арсенал недвижимость» был заключен договор на строительство 12-ти домов в этом квартале, 9 из которых уже построены. Дело в том, что компания приступила к возведению остальных домов тогда, когда в Ленобласти наложили ограничение на высотность жилых зданий.
В то время, когда компания перешла к строительству, местные жители заявили, что на этом месте должна быть зеленая зона. Губернатор поручил поднять документацию с 2015 года и проверить, вносились ли такие изменения в градостроительный план.
В настоящее время факт о зеленой зоне не нашел подтверждения. Есть версия о том, что история с такой зоной появилась благодаря «Арсеналу». Таким образом компания хотела поднять продажи.
Александр Дрозденко подчеркнул, что если изменения в градплане действительно были, то разрешения на строительство многоэтажки отзовут.