В Новом Девяткино проверят законность строительства одной из многоэтажек

Поручение дал губернатор ленобласти Александр Дрозденко.

В ходе прямой линии на ЛенТВ24 Александр Дрозденко прокомментировал петицию жителей Нового Девяткино по поводу застройки. Горожане подписывают петицию против строительства многоэтажки на Арсенальной улице.

По словам главы региона с компанией «Арсенал недвижимость» был заключен договор на строительство 12-ти домов в этом квартале, 9 из которых уже построены. Дело в том, что компания приступила к возведению остальных домов тогда, когда в Ленобласти наложили ограничение на высотность жилых зданий.

— Еще 3 одноподъездных дома по 17 этажей должны были построить на том участке, где по вашим словам будет уплотнительная застройка. Но это никакая не уплотнительная застройка, а участок, где было разрешение на строительство. Дело в том, что за это время в Ленобласти поменялись регламенты высотности. Мы предложили «Арсеналу» уменьшить этажность до 9 этажей. Но «Арсенал» отказался и продал участок другой компании. Она согласовала с нами вместо 3-х домов строительство одного 9-этажного дома, — разъяснил Дрозденко в эфире телеканала.

В то время, когда компания перешла к строительству, местные жители заявили, что на этом месте должна быть зеленая зона. Губернатор поручил поднять документацию с 2015 года и проверить, вносились ли такие изменения в градостроительный план.

Вам будет интересно Ремонт в петербургском Доме Книги походит к концу После окончания работ в легендарном здании откроют два этажа. По информации издания abnews, ремонт здании Дома Зингера на Невском проспекте подходит... 07.11.2022 51

В настоящее время факт о зеленой зоне не нашел подтверждения. Есть версия о том, что история с такой зоной появилась благодаря «Арсеналу». Таким образом компания хотела поднять продажи.

Александр Дрозденко подчеркнул, что если изменения в градплане действительно были, то разрешения на строительство многоэтажки отзовут.