ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Эдуард Виноградов.





Орудийный расчет сержанта Эдуарда

Виноградова в составе артиллерийской батареи

сопровождал огнем наступление батальонной

тактической группы. Несмотря на

контрбатарейную борьбу, российские

артиллеристы уничтожили два самоходных

орудия, а также большое количество живой силы

противника.

Благодаря командирскому мастерству сержанта

Виноградова, а также умелым и слаженным

действиям его подчиненных боевикам был

нанесен урон, который позволил российским

войскам прорвать оборону и развить

наступление. По итогам боя украинские

националисты оставили занимаемые позиции и,

понеся потери, отступили.