ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Эдуард Виноградов.
Орудийный расчет сержанта Эдуарда
Виноградова в составе артиллерийской батареи
сопровождал огнем наступление батальонной
тактической группы. Несмотря на
контрбатарейную борьбу, российские
артиллеристы уничтожили два самоходных
орудия, а также большое количество живой силы
противника.
Благодаря командирскому мастерству сержанта
Виноградова, а также умелым и слаженным
действиям его подчиненных боевикам был
нанесен урон, который позволил российским
войскам прорвать оборону и развить
наступление. По итогам боя украинские
националисты оставили занимаемые позиции и,
понеся потери, отступили.