Коммерсантъ: участники российского рынка опасаются полного запрета дронов

Российский рынок коммерческих БПЛА стоит на грани катастрофы, констатируют специалисты отрасли.

По данным журналистов, в связи с президентским Указом о введении режима “повышенная готовность” уже в трех субъектах России зафиксированы факты запрета полетов беспилотников из-за чрезмерных мер безопасности, пишет «Коммерсант».

Аналогичные меры в настоящее время рассматривают власти Подмосковья, после чего к ним уже официально присоединиться и другие регионы Российской Федерации, уточнили эксперты и добавил, что опасаются “веерных запретов” применения дронов по всей стране.

Также участники рынка БПЛА (клиенты и производители) оценили суммарный ущерб от приостановки деятельности на уровне 10 млрд рублей. Разумными мерами вместо тотального запрета стали бы цифровой мониторинг и трекинг воздушных маршрутов дронов и запрет полетов над объектами критической инфраструктуры.