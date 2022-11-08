Полное лунное затмение ожидается 8 ноября

Красно-бурый цвет спутник нашей планеты приобретет вследствие полного своего затмения.

В 11:01 по московскому времени 8 ноября 2022 года начнется лунное затмение. как сообщает Московский планетарий, с 13:17 до 14:42 Луна, будучи в созвездии Овна, пройдет через северную часть земной тени и приобретет кровавый оттенок. Затмение продлится почти 6 часов и достигнет своего пика в 13:59 по московскому времени. По этой причине в Самарской области его наблюдать не получится (Луна будет находиться под горизонтам, а не над ним). Видно это явление будет на востоке России.

Затмение Луны совпадает с ее полной фазой. Ноябрьское полнолуние называют Бобровым, поскольку в это время бобры активно работают на своих плотинах, готовясь к зиме, а люди, зная об этом факте, активно на них охотятся.