Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм 8 ноября.

В период с 31 октября по 6 ноября 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 21 раз, в том числе:

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 2 раза (спасен 1 человек);

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 2 раза (спасено 3 человека, погиб 1 человек);

к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).