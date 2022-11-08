Синоптик рассказал о небольшом потеплении в Петербурге в ближайшие дни

В регион придут теплые воздушные потоки с запада.
Как рассказал синоптик Александр Колесов, в ближайшие дни тепло с Атлантики придет в Петербург. Специалист прогнозирует около +10 градусов 8 ноября, а в ближайшие дни воздух может прогреться еще выше.
Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов и следим за температурой воздуха. В выходные дни начнется похолодание и рекордов там можно уже не ждать, — пишет синоптик в своем Телеграм-канале.
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07.11.2022 181