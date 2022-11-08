В Приозерском районе завершили капитальный ремонт двух дорог

В Приозерском районе Ленобласти завершился двухлетний капитальный ремонт дорог «Громово — Яблоновка» и «Комсомольское — Приозерск».

На обеих трассах гравийное покрытие заменено на асфальтовое. Дорожники отремонтировали 10 км трассы от Громово до Яблоновки, а также сделали тротуары и освещение в черте населенных пунктов, смонтировали локальные очистные сооружения. На трассе «Комсомольское — Приозерск» асфальтовая дорога теперь идет от Мельниково до конца поселка Бородинское.

Кроме этого, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» минувшим летом было обновлено оба въезда в Сосново — со стороны трассы А-121 «Скандинавия» и со стороны Орехово. Здесь был уложен усиленный асфальт.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.