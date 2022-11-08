Полеты на воздушном шаре вошли в официальный календарь спортивных мероприятий Ленобласти

В Ленобласти появилась новая спортивная федерация —воздухоплавательного спорта.

Теперь полеты на воздушном шаре войдут в официальный календарь спортивных мероприятий Ленобласти. Развивать спорт будет региональная НКО по сохранению природных и семейных ценностей «Лампушка — Заповедный мир», которая сейчас продвигает полеты на воздушном шаре и участвует в спортивных соревнованиях.