Полеты на воздушном шаре вошли в официальный календарь спортивных мероприятий Ленобласти

В Ленобласти появилась новая спортивная федерация —воздухоплавательного спорта.
Теперь полеты на воздушном шаре войдут в официальный календарь спортивных мероприятий Ленобласти. Развивать спорт будет региональная НКО по сохранению природных и семейных ценностей «Лампушка — Заповедный мир», которая сейчас продвигает полеты на воздушном шаре и участвует в спортивных соревнованиях.
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03.11.2022 201