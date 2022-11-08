Военнослужащий из Житково погиб в ходе спецоперации на Украине

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Выборгского района Ленобласти Алексей Боткин. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что Алексей Боткин отдал жизнь за Родину, за будущее России.

«Боль огромной утраты ― с родными Алексея Александровича Боткина, его друзьями разделяют сегодня ленинградцы. <…> Приношу самые глубокие соболезнования семье героя, его близким, одноклассникам по Житковской школе», — отметил глава региона.

Ранее стало известно о гибели военнослужащего из Лужского района Евгения Кротова.

Вам будет интересно
На полигоне Ленобласти продолжают тренировать бойцов в рамках частичной мобилизации
На полигоне Западного военного округа продолжаются занятия с добровольцами и военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. В Минобороны показали, как расчеты...
07.11.2022 121
Автор