Военнослужащий из Житково погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Выборгского района Ленобласти Алексей Боткин. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что Алексей Боткин отдал жизнь за Родину, за будущее России.

«Боль огромной утраты ― с родными Алексея Александровича Боткина, его друзьями разделяют сегодня ленинградцы. <…> Приношу самые глубокие соболезнования семье героя, его близким, одноклассникам по Житковской школе», — отметил глава региона.

Ранее стало известно о гибели военнослужащего из Лужского района Евгения Кротова.