Владелец бывших магазинов Reserved и Cropp закроет 50 торговых точек в России

По данным компании из ОАЭ FES Retail, это связано с невыгодными условиями аренды.

Такое решение поможет оптимизировать бизнес по примеру других крупных fashion-операторов. В будущем компания намерена сосредоточиться на других торговых точках, которых насчитывается более 500.

Изначально бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay принадлежали польской компании LPP. В марте она объявила об уходе из нашей страны. В июле 2022 года её российский бизнес выкупила FES Retail, зарегистрированная в ОАЭ.