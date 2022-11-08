Владелец бывших магазинов Reserved и Cropp закроет 50 торговых точек в России

По данным компании из ОАЭ FES Retail, это связано с невыгодными условиями аренды.
Такое решение поможет оптимизировать бизнес по примеру других крупных fashion-операторов. В будущем компания намерена сосредоточиться на других торговых точках, которых насчитывается более 500.
Изначально бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay принадлежали польской компании LPP. В марте она объявила об уходе из нашей страны. В июле 2022 года её российский бизнес выкупила FES Retail, зарегистрированная в ОАЭ.
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